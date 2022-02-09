Занимался сексом с ребенком: на Львовщине суд отпустил на свободу многодетного отца из-за "положительной характеристики"

На суде подозреваемый вину признал.
Во Львовской области осудили мужчину, который занимался сексом с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет. Суд признал мужчину виновным, однако отпустил на свободу, поскольку у него была "положительная характеристика и он раскаялся в содеянном".
Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина в мае 2019 занялся сексом с несовершеннолетней девушкой. В то же время, он знал о возрасте ребенка, однако его это не остановило. В материалах суда отмечено, что половой акт был добровольным. Кроме того мужчина женат и воспитывает троих несовершеннолетних детей.
На суде подозреваемый вину признал. Судья учел, что подозреваемый раскаялся, его семейное положение и положительную характеристику и решил не отправлять его в тюрьму.
"Суд, учитывая то, что обвиняемый по месту жительства характеризуются положительно, искренне покаялся в совершенном, ранее не судимый, под диспансерным и консультативным надзором у нарколога и психиатра не находится, приходит к выводу, что исправление и перевоспитание обвиняемого возможно без изоляции от общества", – говорится в материалах дела.
Мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы. Однако судья заменил это на 1 год испытательного срока. Также он должен заплатить 4040 гривен расходов за проведение экспертизы
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