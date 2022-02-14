Замуж за покойника: во Львове женщина вышла замуж за мертвеца, чтобы получить квартиру

За такие действия женщина предстанет перед судом.
Во Львове женщина мошенническим способом завладела квартирой, расположенной в центре Львова вблизи Стрыйского парка. Для этого она подделала свидетельство о женитьбе на покойном пенсионере, оформила наследство с использованием поддельных документов.
Как проинформировали сегодня, 14 февраля, в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, ей сообщили о подозрении в содеянном.
В прокуратуре отмечают, что имущество покойного подлежало передаче в коммунальную собственность территориальной общины города Львова в порядке признания судом наследства.
По ходатайству прокурора, суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на квартиру как предмет преступного посягательства.
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