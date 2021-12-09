Замер почти доношенный ребенок: подробности смерти из-за осложнений от COVID-19 23-летней роженицы во Львове

Замер почти доношенный ребенок: подробности смерти из-за осложнений от COVID-19 23-летней роженицы во Львове

Женщина сутки провела в перинатальном центре.

Во Львове из-за осложнений от коронавируса умерла 23-летняя роженица. Перед смертью замер почти доношенный ребенок роженицы, а потому медики провели кесарево сечение.

Об этом в комментарии Тvoemisto.tv рассказал заместитель директора по медицинской части Львовского перинатального центра Александр Симкин.

Медик рассказал, что в перинатальном центре женщина пробыла только сутки, поскольку у нее было замирание плода на 37 неделе беременности.

"Вероятнее всего это случилось из-за тяжелой вирусемии. Женщину нужно было разродить, во время родоразрешения возникли проблемы, по которым пришлось ее оперировать. Мы прооперировали и направили в Центр легочного здоровья из-за того, что были проблемы с легкими. Это была тяжелая патология. Замер почти доношенный ребенок", – отметил Александр Симкин.

Напомним, 23-летняя роженица из Николаева Львовской области скончалась от осложнений коронавируса. Трагедия произошла в среду, 8 декабря.

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