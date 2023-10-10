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Залужный уволил главу Львовского ТЦК через месяц после назначения – СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Залужный уволил главу Львовского ТЦК через месяц после назначения – СМИ

Денис Чаюк (справа – ред.)/Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Дениса Чаюка уволили с должности начальника Львовского областного ТЦК и СП.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил с должности начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) полковника, Героя Украины Дениса Чаюка, назначенного на должность 4 сентября 2023 года.

Об этом сообщило LvivMedia со ссылкой на источники в Минобороны.

По предварительной информации, его перевели на должность заместителя командира одной из воинских частей. Кто возглавит Львовский областной ТЦК, пока неизвестно.

Спикер Львовского областного военкомата Мария Левко рассказала, что Чаюк находится на рабочем месте, пишет ZAXID.NET.

"В настоящее время Денис Чаюк находится на рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности", – говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов – кого назначат на их места.

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