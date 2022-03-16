Заложили вход мешками: во Львове закрыли магазин, который продавал алкоголь во время войны (фото)

Садовый порекомендовал поинтересоваться у военных, как снять стресс.
Во Львове действует запрет на продажу алкоголя, однако один из магазинов все же продавал спиртное. Поэтому городской совет закрыл заведение и заложил вход мешками.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Несмотря на запрет, здесь продавали алкоголь. Уже не будут. Сообщайте о нарушениях на Горячую линию 15-80. Будем объяснять всеми доступными методами. С вопросами о том, как выжить и побороть стресс без алкоголя, обращайтесь к нашим военным", — подчеркнул мэр. .
Напомним, интернет-звезда кот Степан из Харькова нашелся через две недели после исчезновения.
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