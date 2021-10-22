Закрывают магазины и штрафуют маршрутчиков: как во Львове следят за соблюдением карантина

Закрывают магазины и штрафуют маршрутчиков: как во Львове следят за соблюдением карантина

В городе также проверяют маршрутки на соблюдение карантина.

Во Львове временно закрыли четыре магазина, поскольку в ходе проверки не во всех их работников были сертификаты вакцинации или другие документы.

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Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Решение о временной остановке работы магазинов приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Во время проверки в их работников не было сертификата о вакцинации, негативных тестов на коронавирус или справки о перенесенной болезни. Эти учреждения могут возобновить свою работу, если исправят нарушения.

Также комиссия дала предупреждения четырем рынкам из-за несоблюдения дистанции и отсутствие масок.

"Этим четырем субъектам предпринимательской деятельности дали предупреждения. При фиксации еще одного предупреждения, на комисси вынесут решение о приостановлении их деятельности", — сказал Андрей Москаленко.

Во Львове патрульные составили протокол на водителя маршрутки №51 из-за несоблюдения правил карантина. Ему грозит 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, по состоянию на утро 22 октября в Львове и области обнаружили 1647 новых случаев коронавируса, из них 684 — львовяне. Такой показатель на 259 инфицированных людей больше, чем был вчера, 21 октября.

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