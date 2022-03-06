Закрыть небо: руководитель Львовщины встретился с главой комитета Палаты представителей США по иностранным делам

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий провел встречу на украинско-польской границе с главой комитета Палаты представителей США по иностранным делам Грегори Миксом, во время которой рассказал о ситуации в Украине и акцентировал на необходимости закрытия неба над Украиной.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Козицкий отметил, что международную петицию в НАТО по этому поводу подписали уже более миллиона человек.

“Для гражданской авиации небо над Украиной закрыто с начала войны. Сейчас самое важное – закрыть его для военной авиации россии, потому что из-за нее погибают невинные мирные жители. российские войска должны осознать, что, если они пошли войной на нас, то должны воевать с украинской армией, а не безоружными людьми”, - сказал Максим Козицкий.

Он также попросил США предоставить Украине бронежилеты, боевые шлемы, автотранспорт, лекарства и полевые госпитали для борьбы с российскими орками.

"Председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам согласился с важностью того, о чем я сказал, и пообещал выступить с инициативой увеличить помощь для Украины", - говорится в сообщении Козицкого.