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Захлебнулись водой: на Львовщине трагически погибли подруги

Захлебнулись водой: на Львовщине трагически погибли подруги

На Львовщине утонули девушки / Фото: Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Девушки отдыхали на реке.

На Львовщине утонули в реке две девушки в возрасте 16 и 17 лет.

О случае сообщили в ГСЧС Львовской области.

Как выяснилось, три девушки отдыхали на реке. Сначала утонула одна из подруг, другая бросилась ее спасать, но, к сожалению, сама начала тонуть.

"Неравнодушный мужчина смог вытащить одну из утопающих на берег. В этот момент прибыли спасатели, которые совместно с работниками полиции боролись за жизнь одной из девушек, осуществляя сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков", — говорится в сообщении ведомства.

Другую девушку обнаружили на поверхности воды у берега, без признаков жизни. Спасти подруг не удалось.

Напомним, на Закарпатье в озере утонули двое детей.

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