Загадочная смерть 18-летнего студента в университете во Львове: преподаватель рассказал подробности трагедии

Преподаватель утверждает, что из этого окна сложно выпасть.

Во Львове во вторник, 11 апреля, из окна 9 этажа выпал 18-летний студент Львовской политехники. Пока причины трагедии расследует полиция.

Об этом сообщает "Первый Западный".

Преподаватель НУ "Львовская политехника" Иван Паралюх рассказал, что парень учился на первом курсе Львовской политехники. По его словам, парень "прекрасно сдал сессию".

"Учился хорошо. Сессию сдал прекрасно. Никто ничего не видел. Это произошло во время перерыва. Он зашел в пустую аудиторию и через узкое окно упал головой вниз. Там не опасно, нужно было приложить усилия, чтобы туда влезть", — говорит преподаватель.

В полиции сообщили, что они расследуют трагедию и решают, как квалифицировать трагическую гибель молодого человека.

Напомним, во Львове во вторник, 11 апреля, из окна университета Львовская политехника выпал 18-летний студент. Парень погиб на месте трагедии.

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