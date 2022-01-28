Задушили полотенцем и ограбили: 27-летние девушка и парень убили пенсионерку во Львовской области

За совершенное девушке грозит до восьми лет за решеткой, а ее сообщнику — пожизненное заключение.
27-летний парень и девушка убили 79-летнюю женщину, жительницу города Стебник Львовской области. Тело пенсионерки нашла в доме 25 января племянница погибшей и обратилась в полицию.
Как сообщили в полиции области, на теле погибшей обнаружили следы насильственной смерти. На лице были гематомы, кроме того, на шее пострадавшей было завязано полотенце. Как в дальнейшем установили медики, причиной смерти женщины стала асфиксия (удушение).
Полиция установила, что к убийству пенсионерки причастны жительница Борислава и житель Харьковской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж. Обоим по 27 лет.
"23 января после обеда злоумышленники пришли в дом под предлогом продажи меда. Пока мужчина разговаривал с хозяйкой, его сообщница незаметно прошла в комнату и начала искать деньги. Однако владелица помещения заметила это и стала выпроваживать непрошеных гостей. Тогда злоумышленник несколько раз ударил ее в лицо, связал руки, а рот завязал полотенцем, чтобы не кричала. Завладев незначительной суммой средств и мобильным телефоном, нападавшие скрылись, а их жертву через несколько дней племянница обнаружила мертвой", — рассказали в полиции.
Злоумышленников уже разыскали. Вскоре суд изберет им меры предосторожности.
За совершенное задержанной жительнице Борислава грозит до восьми лет лишения свободы за разбой, а ее сообщнику, жителю Харьковской области — пожизненное лишение свободы за умышленное убийство.
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