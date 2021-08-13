Задушил, раздел и утопил: подробности жестокого убийства женщины во Львовской области

Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.115 УК Украины.
Во Львовской области 34-летний мужчина во время конфликта задушил свою знакомую. После этого он раздел женщину, тело выбросил в водоем, а одежду сжег.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.
По предварительным данным, 34-летний житель Золочевского района Львовской области встречался с женщиной. Тогда между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт. Мужчина сначала задушил женщину, тогда раздел ее, тело выбросил в водоем, а одежду сжег.
Мужчину задержали и взяли под стражу. Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.115 УК Украины. Продолжается следствие.
Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями.