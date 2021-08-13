Задушил, раздел и утопил: подробности жестокого убийства женщины во Львовской области

Задушил, раздел и утопил: подробности жестокого убийства женщины во Львовской области

Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Во Львовской области 34-летний мужчина во время конфликта задушил свою знакомую. После этого он раздел женщину, тело выбросил в водоем, а одежду сжег.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.

По предварительным данным, 34-летний житель Золочевского района Львовской области встречался с женщиной. Тогда между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт. Мужчина сначала задушил женщину, тогда раздел ее, тело выбросил в водоем, а одежду сжег.

Мужчину задержали и взяли под стражу. Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.115 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями.

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