Задержанный проглотил наркотики: апелляционный суд оправдал патрульных из Львова, приговоренных к 8 годам тюрьмы

Молодой человек при задержании проглотил наркотики и задохнулся.

Тернопольский апелляционный суд оправдал шестерых патрульных из Львова, обвиняемых в смерти 22-летнего парня.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Официальное признание несправедливости и незаконности происходящего на суде первой инстанции. Тернопольский апелляционный суд закрыл дело в отношении наших ребят и оправдал их", — написал Белошицкий.

Как сообщает "Суспильне", решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня оглашения. Мать покойного парня заявила, что будет подавать кассацию в Верховный суд.

Напомним, инцидент произошел 9 февраля 2018 года в игорном заведении. Там патрульные обнаружили у 22-летнего парня подозрительный сверток. Во время задержания молодой человек проглотил его. Мужчине стало плохо, и патрульные пытались его спасти, однако он умер. Экспертиза установила, что в свертке был каннабис, который перекрыл парню дыхательные пути, и он задохнулся.

Галицкий районный суд Львова 3 августа 2021 года объявил приговор шестерым патрульным. Их приговорили к 8 годам лишения свободы.

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