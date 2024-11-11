"Забыла" указать гараж и авто: чиновница Львовской МСЭК разоблачена на недостоверном декларировании

Следствие проверяет причастность подозреваемой к принятию безосновательных решений о присвоении групп инвалидности.

Заместитель главного врача Львовской областной МСЭК разоблачена на декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, чиновница в декларации за 2023 год не указала информацию о наличии у нее и мужа объектов недвижимости и транспортных средств на праве пользования. Так, заместитель главного врача не задекларировала арендованный гараж и два авто премиум-класса – Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW X5. Стоимость имущества превышает 5,9 млн грн.

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Чиновнице Львовской областной МСЭК сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

В рамках расследования проверяется причастность подозреваемой к принятию безосновательных решений о присвоении групп инвалидности.

К слову, накануне СБУ и полиция задержали в Кировоградской области руководительницу районной МСЭК, которая требовала взятку у парализованного воина ВСУ.

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