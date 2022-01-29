Заболеваемость коронавирусом во Львове и области продолжает расти: статистика на 29 января

Заболеваемость коронавирусом во Львове и области продолжает расти: статистика на 29 января

Всего во Львове с начала пандемии коронавирус подтвержден у 116 761 человека.

Коронавирус во Львове и области продолжает бить рекорды. За предыдущие сутки, 28 января, во Львове зафиксировали 2 105 новых случаев на СOVID-19. Это почти вдвое больше, чем за прошедшие сутки, 27 января.

Об этом идет речь на сайте Львовского городского совета.

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В горсовете сообщают, за сутки 28 января лабораторные центры Львова и области провели 7042 ПЦР-теста. В целом по Львову с начала пандемии коронавирус подтвержден у 116 761 человека, из которых 99 147 уже выздоровели, также есть 2 874 летальных исхода.

В стационарах города с пневмониями находятся 475 человек: 453 из них Covid-19, также 36 человек – в реанимации, 35 – подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 94 человека, выписано – 63, умерло – 3. В частности:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 13 детей, выписано – 17, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 42 человека, выписано – 38, умерло – 2;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 18 больных, выписано – 8, умер 1 человек;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступил 21 человек, никого не выписано, никто не умер.

Всего за все время пандемии во Львове и области подтверждено 253 957 случаев инфицирования COVID-19.

Напомним, во Львовской области усиливают карантинные меры из-за быстрого распространения COVID-19 усиливают карантин. Ограничения и запреты начнут действовать с 31 января. Какие именно – читайте по ссылке.

Стоит отметить, в Украине по состоянию на утро 29 января 2022 зафиксирован 37351 новый случай коронавируса (это новый антирекорд за всю пандемию), в течение суток от COVID-19 умерло 149 человек, 7163 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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