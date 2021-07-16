Заблокирована дорога и почти 170 населенных пунктов без света: непогода наделала беды во Львовской области

Заблокирована дорога и почти 170 населенных пунктов без света: непогода наделала беды во Львовской области

Из-за непогоды потоки грязной воды заблокировали трассу "Киев-Чоп".

Заблокирована дорога, селевые потоки и град — Львовскую область накануне накрыла непогода. В горных районах лед, падающий с неба, иногда был размером с перепелиное яйцо.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, дождя выпало столько, что с гор начали сходить селе — бурные потоки грязной воды с камнями и древесиной заблокировали трассу "Киев-Чоп". Полсотни метров дороги в селе Коростов оказались непроезжими — пока путь расчищали, полицейские регулировали движение.

Новости Украины: во Львовской области из-за ливня потоки грязной воды заблокировали трассу "Киев-Чоп"

Уровень воды в реках начал расти. По прогнозам, он может достичь метра. На сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение — возможны сильные дожди и грозы. Между тем везде, кроме запада страны, синоптики обещают сильную жару.

169 населенных пунктов в трех областях обесточены непогода за последние сутки в Украине. Больше всего досталось Львовщине.

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