"За Степана Бендер": во Львове задержали провокаторов, разрисовавших польское военное кладбище (фото)

"За Степана Бендер": во Львове задержали провокаторов, разрисовавших польское военное кладбище (фото)

Трое мужчин разрисовывали польские захоронения провокационными надписями.

Во Львове 25 ноября задержаны двое жителей Донецкой области, которые на территории Лычаковского кладбища разрисовывали польские военные захоронения надписью: "За Степана Бендер". Один из провокаторов скрылся.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, в 17:00 патрульные заметили подозрительных лиц, находившихся на месте польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.

Львовский городской совет

Во время обследования территории правоохранители увидели, что трое мужчин разрисовывали польские захоронения провокационными надписями.

"Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили, это 43 и 49-летние жители Донецкой области", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

Директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай добавил, что провокаторы разрисовывали стену, расположенную на территории так называемого "Кладбища орлят".

"На польских военных захоронениях черной краской нарисовали надпись "За Степана Бендер" и сине-желтые и красно-черные полоски краской сделали", — рассказал Михаил Нагай.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

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