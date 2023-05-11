За секс на остановке во Львове наказали только девушку: стало известно, как выкрутился парень

В суд также поступили материалы о наказании молодого человека.

Во Франковском районе Львова пара на остановке общественного транспорта занялась сексом, однако львовский суд за "хулиганство" наказал только девушку. Это произошло из-за того, что парень не приходит на заседание.

Об этом заявили во Франковском районном суде Львова, пишет "Громадське".

Как известно, 25 февраля в 22:18 парочка на остановке общественного транспорта по улице Кульпарковской во Львове занялась сексом. Очевидцы вызвали полицию, однако суд наказал только 18-летнюю девушку, ограничившись устным предупреждением.

В ответе на запрос журналистов в суде объяснили, что парня также планируют привлечь к ответственности, однако он пока не приходит на судебные заседания. Следующее слушание по делу о мелком хулиганстве состоится 19 мая.

Напомним, за секс на остановке транспорта во Львове девушке инкриминировали ст. 173 Кодекса Украины об административном правонарушении. Суд ограничился устным предупреждением и закрыл дело.

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