За 5 тыс. долларов мог "откосить" от армии: во Львове задержали двух "общественных активистов"

Во Львове полиция задержала двух руководителей общественных организаций. "Активисты" за 5 тыс. долларов обещали мужчине изготовить справку о непригодности к военной службе.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, руководители двух общественных организаций пообещали мужчине за 5 тыс. долларов сделать документы о том, что он непригоден к военной службе. В дальнейшем уклонист мог бы уехать за границу. Подозреваемые были задержаны 25 октября во время получения части взятки.

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

"В настоящее время оба фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения", — продолжается следствие.

Как в Украине задерживают злоумышленников, зарабатывающих на ухилянтах

С начала введения военного положения в Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу. Однако с первых дней уклонисты пытаются бежать из Украины: они переодеваются в женскую одежду, покупают фальшивые справки и пытаются бежать из Украины. На этом неплохо зарабатывают мошенники, предлагающие мужчинам свои "услуги".

В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее во Львове задержали работницу городского совета. Ее подозревают в том, что она за 1300 долларов помогала мужчинам бежать за границу.

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