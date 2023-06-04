Языковой скандал во Львове: подросток, который обматерил депутат через песню Цоя, попросил прощения

Ранее подросток заявил, что в Одессе все говорят по-русски, и ему никто не будет указывать, на каком языке разговаривать.
Языковой скандал во Львове набрал продолжение. После того, как на улицах Львова подросток исполнял песни российского исполнителя Виктора Цоя, а на замечания народной депутатки Натальи Пипы ответил нецензурными словами, парень извинился.
Видео уже распространилось в Сети.
На обнародованном видео парень говорит на украинском языке.
"Всем привет. Очень прошу прощения за ненормативную лексику в сторону Наталии, которая сделала мне замечание за исполнение песни на русском языке в общественном месте. Очень извиняюсь у жителей Львова», – говорит парень на видео.
Впоследствии депутат в комментарии ZAXID.NET сказала, что, скорее всего, заберет заявление из полиции, которое написала после инцидента.
Напомним, вчера, 3 июня конфликт произошел возле отеля Apartmens на Саксаганского, 20. Подросток заявил, что в Одессе все говорят по-русски, и ему никто не будет указывать, на каком языке разговаривать.
Читайте также: