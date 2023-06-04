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Языковой скандал во Львове: подросток, который обматерил депутат через песню Цоя, попросил прощения

Языковой скандал во Львове: подросток, который обматерил депутат через песню Цоя, попросил прощения

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
857
Время на прочтение
1 мин
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Языковой скандал во Львове: подросток, который обматерил депутат через песню Цоя, попросил прощения

Во Львове подросток обматерил депутата Наталью Пипу из-за языкового замечания. Фото: сундуков с видео

Ранее подросток заявил, что в Одессе все говорят по-русски, и ему никто не будет указывать, на каком языке разговаривать.

Языковой скандал во Львове набрал продолжение. После того, как на улицах Львова подросток исполнял песни российского исполнителя Виктора Цоя, а на замечания народной депутатки Натальи Пипы ответил нецензурными словами, парень извинился.

Видео уже распространилось в Сети.

На обнародованном видео парень говорит на украинском языке.

"Всем привет. Очень прошу прощения за ненормативную лексику в сторону Наталии, которая сделала мне замечание за исполнение песни на русском языке в общественном месте. Очень извиняюсь у жителей Львова», – говорит парень на видео.

Впоследствии депутат в комментарии ZAXID.NET сказала, что, скорее всего, заберет заявление из полиции, которое написала после инцидента.

Напомним, вчера, 3 июня конфликт произошел возле отеля Apartmens на Саксаганского, 20. Подросток заявил, что в Одессе все говорят по-русски, и ему никто не будет указывать, на каком языке разговаривать.

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Дата публикации
Просмотры
857
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