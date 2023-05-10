"Я х*р извинюсь": блогер из Львова обозвала украинцев "рагулятами" и защитила любителей Лепса

После огласки девушка все же извинилась.
Блогер из Львова Кристина Горун, которая в Instagram подписана псевдонимом "chornamamba", защитила любителей Лепса. Она призвала несогласных "вызвать полицию", а в частной переписке еще и обозвала ВСУ.
Соответствующие скриншоты таких заявлений появились в Twitter.
Блогер отреагировала на скандал относительно любителей путиниста Лепса, набросившихся на местного жителя после замечания. Львовянка утверждает, что она всегда слушала российскую музыку и будет делать это и дальше, а тот, кто ей сделает замечание — "пожалеет, что родился на свет".
"Слушайте свою безвкусицу типа Джерри Хейл или как эту бесталанную зовут, или Калуша и остальных ужасных исполнителей и не зайб**те людей. Я же терплю этот пиздец в такси, в заведениях, на улице и тд. И, вы, рагулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому что не стянете", — отметила девушка.
После того, как ей начали писать недовольные подписчики, девушка не извинилась, а наоборот — посоветовала "прислать к ней полицию".
"Да-та, нашлите и на меня мусоров, я х*р извинюсь. Могу разве на видео еще раз всех вас послать", — добавила девушка.
Также в Сети публикуют скриншоты переписки, где девушка якобы назвала украинскую армию "дном".
Несмотря на то, что Кристина Горун утверждала, что она права, после огласки все же извинилась. Она заявила, что не уверена в том, что писала подобное, а "многое уже перекручено".
"Конкретно перед ВСУ я извиняюсь. Это абсолютно искренние извинения, когда я чувствую за собой вину, когда я действительно неправа. За такое действительно извиняюсь потому, что это не правильно, не важно, было ли это на эмоциях или это был стресс", — сказала блогер из Львова.
Львовское издание Tvoemisto.tv со ссылкой на свои источники сообщило, что скандальной блогером уже заинтересовалась полиция.
Напомним, в центре Львова местный житель сделал замечания водителям и пассажирам автомобиля, громко слушавшим песни путиниста Лепса. Те же пытались выбить у него телефон, а потому мужчина обратился в полицию.
После этого полиция их задержала, а сотрудники военкомата вручили повестки.
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