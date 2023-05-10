"Я х*р извинюсь": блогер из Львова обозвала украинцев "рагулятами" и защитила любителей Лепса

Блогер из Львова Кристина Горун, которая в Instagram подписана псевдонимом "chornamamba", защитила любителей Лепса. Она призвала несогласных "вызвать полицию", а в частной переписке еще и обозвала ВСУ.

Соответствующие скриншоты таких заявлений появились в Twitter.

Блогер отреагировала на скандал относительно любителей путиниста Лепса, набросившихся на местного жителя после замечания. Львовянка утверждает, что она всегда слушала российскую музыку и будет делать это и дальше, а тот, кто ей сделает замечание — "пожалеет, что родился на свет".

"Слушайте свою безвкусицу типа Джерри Хейл или как эту бесталанную зовут, или Калуша и остальных ужасных исполнителей и не зайб**те людей. Я же терплю этот пиздец в такси, в заведениях, на улице и тд. И, вы, рагулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому что не стянете", — отметила девушка.

Блоггерша из Львова набросилась на украинцев и защитила любителей Лепса. / Фото: Фото из социальных сетей

После того, как ей начали писать недовольные подписчики, девушка не извинилась, а наоборот — посоветовала "прислать к ней полицию".

"Да-та, нашлите и на меня мусоров, я х*р извинюсь. Могу разве на видео еще раз всех вас послать", — добавила девушка.

Блоггерша обозвала украинцев, которым не нравится русская музыка.