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"Я х*р извинюсь": блогер из Львова обозвала украинцев "рагулятами" и защитила любителей Лепса

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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"Я х*р извинюсь": блогер из Львова обозвала украинцев "рагулятами" и защитила любителей Лепса

Блогерша набросилась на украинцев, которым не нравится русская музыка. Фото: скриншот.

После огласки девушка все же извинилась.

Блогер из Львова Кристина Горун, которая в Instagram подписана псевдонимом "chornamamba", защитила любителей Лепса. Она призвала несогласных "вызвать полицию", а в частной переписке еще и обозвала ВСУ.

Соответствующие скриншоты таких заявлений появились в Twitter.

Блогер отреагировала на скандал относительно любителей путиниста Лепса, набросившихся на местного жителя после замечания. Львовянка утверждает, что она всегда слушала российскую музыку и будет делать это и дальше, а тот, кто ей сделает замечание — "пожалеет, что родился на свет".

"Слушайте свою безвкусицу типа Джерри Хейл или как эту бесталанную зовут, или Калуша и остальных ужасных исполнителей и не зайб**те людей. Я же терплю этот пиздец в такси, в заведениях, на улице и тд. И, вы, рагулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому что не стянете", — отметила девушка.

Блоггерша из Львова набросилась на украинцев и защитила любителей Лепса. / © Фото из социальных сетей
Блоггерша из Львова набросилась на украинцев и защитила любителей Лепса. / Фото: Фото из социальных сетей

После того, как ей начали писать недовольные подписчики, девушка не извинилась, а наоборот — посоветовала "прислать к ней полицию".

"Да-та, нашлите и на меня мусоров, я х*р извинюсь. Могу разве на видео еще раз всех вас послать", — добавила девушка.

Блоггерша обозвала украинцев, которым не нравится русская музыка. / ©
Блоггерша обозвала украинцев, которым не нравится русская музыка.

Также в Сети публикуют скриншоты переписки, где девушка якобы назвала украинскую армию "дном".

Блоггерша из Львова защитила любителей Лепса. / ©
Блоггерша из Львова защитила любителей Лепса.

Несмотря на то, что Кристина Горун утверждала, что она права, после огласки все же извинилась. Она заявила, что не уверена в том, что писала подобное, а "многое уже перекручено".

"Конкретно перед ВСУ я извиняюсь. Это абсолютно искренние извинения, когда я чувствую за собой вину, когда я действительно неправа. За такое действительно извиняюсь потому, что это не правильно, не важно, было ли это на эмоциях или это был стресс", — сказала блогер из Львова.

Львовское издание Tvoemisto.tv со ссылкой на свои источники сообщило, что скандальной блогером уже заинтересовалась полиция.

Напомним, в центре Львова местный житель сделал замечания водителям и пассажирам автомобиля, громко слушавшим песни путиниста Лепса. Те же пытались выбить у него телефон, а потому мужчина обратился в полицию.

После этого полиция их задержала, а сотрудники военкомата вручили повестки.

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Дата публикации
Просмотры
5061
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