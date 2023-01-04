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"Я его туда не посылал": во Львове уволили водителя маршрутки, нагрубившего вдове военного

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
241
Время на прочтение
1 мин
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"Я его туда не посылал": во Львове уволили водителя маршрутки, нагрубившего вдове военного

Фото: https://ua.depositphotos.com/

После огласки водитель был уволен.

Во Львове уволили водителя маршрутки из-за хамского обращения с вдовой украинского военнослужащего.

Об этом сообщает Varta1 со ссылкой на Офис поддержки семей военных.

"Что это за удостоверение? Оно поддельное, здесь срока действия нет. А… вдова? Я твоего мужчину туда не посылал", – сказал водитель.

Инцидент произошел еще 15 ноября. После огласки водитель был уволен.

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Дата публикации
Просмотры
241
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