Взяли палатку и спальники: во Львовской области нашли двух детей, которые поехали в путешествие на велосипедах

Взяли палатку и спальники: во Львовской области нашли двух детей, которые поехали в путешествие на велосипедах

Дети здоровы, с ними ничего плохого не произошло

Во Львовской области разыскали двух парней в возрасте 12 и 13 лет. Они взяли спальники, палатку, теплые вещи и поехали на велосипедах в неизвестном направлении.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным правоохранителей, ребята, проживающие в г. Стрый, исчезли 19 августа в 11:00. Родители обратились с заявлением в полицию. Правоохранители нашли ребят, которые поехали в путешествие, 20 августа вблизи села Дроговиж, что недалеко от города Николаев Львовской области.

Дети здоровы, с ними ничего плохого не произошло. Правоохранители провели профилактические беседы с родителями детей.

Напомним, в Мелитополе нашли двух подростков, сбежавших из приюта.

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