Взяли палатку и спальники: во Львовской области нашли двух детей, которые поехали в путешествие на велосипедах

Дети здоровы, с ними ничего плохого не произошло
Во Львовской области разыскали двух парней в возрасте 12 и 13 лет. Они взяли спальники, палатку, теплые вещи и поехали на велосипедах в неизвестном направлении.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным правоохранителей, ребята, проживающие в г. Стрый, исчезли 19 августа в 11:00. Родители обратились с заявлением в полицию. Правоохранители нашли ребят, которые поехали в путешествие, 20 августа вблизи села Дроговиж, что недалеко от города Николаев Львовской области.
Дети здоровы, с ними ничего плохого не произошло. Правоохранители провели профилактические беседы с родителями детей.
Напомним, в Мелитополе нашли двух подростков, сбежавших из приюта.