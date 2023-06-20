Взрывы во Львове: Садовый рассказал детали об атаке на город

Ночью против 20 июня во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы: армия Российской Федерации нанесла удар по городу.

Детали рассказал городской голова Андрей Садовый.

"Этой ночью дроны атаковали Львов и область. Есть попадание в объект критической инфраструктуры", — говорится в его сообщении.

Сейчас на месте "прилетов" работают пожарные, ГСЧС и коммунальщики. Жертв в результате вражеской атаки нет.

Больше информации Садовый пообещал предоставить впоследствии.

Напомним, в 04:05 во Львовской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась почти два часа – до 06:01. Во время "тревоги" в городе произошли взрывы.

Утром в ОВА сообщили, что во Львове произошло попадание в объект критической инфраструктуры. На месте атаки возник пожар. На месте работают все службы.

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