Вызывающее ограбление: во Львове парочка ворвалась в пекарню и украла из кассы деньги

Вызывающее ограбление: во Львове парочка ворвалась в пекарню и украла из кассы деньги

За грабеж паре грозит до 8 лет лишения свободы.

Во Львове на улице Липинского парочка воров ворвалась в помещение пекарни и украла из кассы более 13 тыс. грн. Подозреваемые были задержаны.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, в ночь на 4 декабря мужчина и женщина проникли в помещение магазина-пекарни. Они украли из кассы заведения 13,5 тыс. грн.

Полиция разыскала и задержала подозреваемых. Это – 46-летние жители Львова. По этому факту открыто производство по ч.3 ст.186 (Грабёж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы от четырех до восьми лет.

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