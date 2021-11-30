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Вьюга, гололедица и мокрый снег: во Львове предупредили о непогоде в первый день зимы

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Вьюга, гололедица и мокрый снег: во Львове предупредили о непогоде в первый день зимы

Associated Press

Из-за непогоды во Львове круглосуточно будет дежурить снегоуборочная техника.

Во Львове 1 декабря ожидается непогода. В городе будет метель, гололедица, снег и сильный ветер.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

В первый день зимы во Львове ожидаются порывы юго-западного ветра 15 – 20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Будет снег и мокрый снег.

В городском совете отмечают, что из-за непогоды во Львове круглосуточно будет дежурить снегоуборочная техника.

"При необходимости, техника готова выехать для посыпки противогололедными материалами магистральных улиц, подъемов, мостов", — сообщили во Львовском городском совете.

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