На Львовщине мужчина устроил стрельбу из-за замечаний о русском языке: как его наказали

На Львовщине злоумышленник выстрелил из стартового пистолета в голову мужчине, сделавшему ему замечания из-за русского языка. Нападающему дали три года заключения.

Об этом пишет издание ZAXID.net.

Как сказано в приговоре суда, случай произошел в помещении кафе в Червонограде. В то время 34-летний уроженец Ялты находился в нетрезвом состоянии и угрожал другому посетителю кафе стартовым пистолетом. Обвиняемый дважды выстрелил в направлении мужчины. На место вызвали полицию, которая возбудила уголовное дело по факту хулиганства.

Обвиняемый рассказал, что он со знакомым пришли в кафе, чтобы выпить. По его словам, другой посетитель кафе в оскорбительной форме начал возмущаться тем, что он говорил по-русски. Тогда он достал стартовый пистолет, нацелился на мужчину и требовал прощения. Нападающий не помнит, нажимал ли он на курок.

Потерпевший в суде рассказал, что злоумышленник со своим знакомым пришли в кафе, когда оно уже завершало работу, мужчины грубо разговаривали с официантками на русском и потребовали принять у них заказ. Мужчина сделал им замечание, на что обвиняемый предложил выйти, достал пистолет и дважды выстрелил. Один выстрел он произвел у головы потерпевшего и затем ударил его рукояткой пистолета по голове.

Мужчина пришел в себя, когда на место уже приехала полиция. Пострадавшего доставили в больницу с раной уха и ушибами головы.

Напомним, в Киеве военный расстрелял двух своих собратьев. Перед трагедией солдаты распивали алкогольные напитки.

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