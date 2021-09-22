Вышел на улицу и упал: в центре Львова пассажиры трамвая реанимировали мужчину, в которого остановилось сердце

Вышел на улицу и упал: в центре Львова пассажиры трамвая реанимировали мужчину, в которого остановилось сердце

Мужчина возвращался домой с работы и ему стало плохо.

В центре Львова в среду, 22 сентября, пассажиры трамвая №2 реанимировали мужчину, которому стало плохо. У мужчины остановилось сердце.

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Об этом рассказал заведующий отделением реанимации Львовской областной клинической больницы Олег Пивень, пишет zaxid.net.

Известно, что мужчине во время движения трамвая стало плохо. Пассажиры помогли ему выйти на улицу, где он потерял сознание. Один из пассажиров трамвая понял, что у мужчины остановилось сердце и он начал реанимационные мероприятия до приезда медиков. Именно это и спасло мужчине жизнь.

Больного мужчину госпитализировали и стабилизировали его состояние. Что стало причиной остановки сердца, медики устанавливают. Пациент уже очнулся. Он рассказал, что возвращался домой с работы и ему стало плохо, что было дальше — он не помнит.

Напомним, в Харькове мужчину укусил шершень и у него остановилось сердце.

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