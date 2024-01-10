Вышел из школы и пропал: во Львове разыскали 6-летнего мальчика, который прошел почти 7,5 км – подробности

Поиском ребенка занимался едва ли не весь город.

Во Львове полицейские и неравнодушные жители разыскали 6-летнего мальчика, который вышел из школы и пошел в неизвестном направлении. Ребенка нашли в селе Сокольники, он прошел примерно 7,5 км в 10-градусный мороз.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Львовские правоохранители вечером 9 января получили ориентировку о 6-летнем мальчике, который еще в 15 часов вышел из одной из школ во Франковском районе и ушел в неизвестном направлении. Домой он так и не вернулся.

Ориентировку о пропавшем ребенке разместили почти все паблики города.

Полицейские отрабатывали вероятный маршрут движения ребенка, просматривая камеры видеонаблюдения и патрулируя по городу. Маленького ребенка заметили в селе Сокольники, недалеко от Львова. Граждане сразу вызвали полицейских и напоили ребенка горячим чаем.

Мальчик рассказал немало историй о своем путешествии.

"Мы передали малыша родным в отделение полиции. В дальнейшем с семьей работали полицейские ювенального подразделения. Родители, рассказывайте детям простые правила безопасности и не позволяйте им путешествовать самостоятельно", — подчеркнули правоохранители.

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