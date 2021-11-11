Вышел из школьного автобуса и попал под колеса: во Львовской области 13-летний парень оказался в реанимации

Вышел из школьного автобуса и попал под колеса: во Львовской области 13-летний парень оказался в реанимации

Полиция расследует причины ДТП.

Вблизи с. Новый Милятин Золочевского района Львовской области в среду, 10 ноября, автомобиль сбил 13-летнего мальчика, вышедшего из школьного автобуса.

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.

ДТП произошло в 15:58 на трассе Киев-Чоп. Там автомобиль Nissan Note на пешеходном переходе сбил 13-летнего мальчика, вышедшего из школьного автобуса. За рулем транспортного средства находился житель Львова, 1971 года рождения.

Мальчик, житель с. Репнев во Львовской области, получил тяжелые травмы. Сначала его госпитализировали в реанимационное отделение Буской районной больницы, затем перевели в городскую детскую клиническую больницу Львова. Ребенок в тяжелом состоянии.

В полиции добавили, что по факту ДТП открыто производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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