"Вырвались на свободу": из Мариуполя на Западную Украину эвакуировали около тысячи человек

790 человек из Мариуполя уже сегодня обедом прибудут во Львов.
"Укрзализныци" удалось эвакуировать еще около тысячи мариупольцев, которые сейчас едут рейсами во Львов и Ковель.
Об этом сегодня, 22 марта, проинформировала пресс-служба "Укрзализныци".
"Приглашаем львовян гостеприимно встретить в 13:30 на главном вокзале 790 вырвавшихся на свободу украинцев", — говорится в сообщении.
Еще 117 жителей Мариуполя достанутся запада Украины завтра, 23 марта.
Напомним, во вторник, 22 марта, в Украине снова будет работать гуманитарный коридор для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье.