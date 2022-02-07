Вырвал телефон и достал ремня: на Львовщине отец избил сына, который не хотел идти в церковь

Сын скрывался от агрессивного отца на подоконнике.
В Жидачевском районе Львовской области отец избил сына, который отказался идти в церковь. Поэтому нападавшего оштрафовали на 170 грн.
Об этом говорится в постановлении Жидачевского районного суда.
Подозреваемый в суде вину признал. Он рассказал, что утром 9 января 2022 собирался в церковь. Когда он вошел в комнату сына, тот заявил, что не пойдет в храм.
Тогда отец вырвал из рук сына мобильный телефон. На это потерпевший нецензурно высказался в сторону мужчины. Поэтому отец ударил сына по лицу. После этого нападающий достал свой ремень, чтобы проучить парня. Пострадавший открыл окно и спрятался на подоконнике.
Когда в комнату вошла жена мужчины, он вышел из комнаты сына и пошел в храм. Подозреваемый рассказал, что против жены он не совершал насилия.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 173-2 КУоАП и оштрафовал на 170 грн. Также он должен оплатить 496 грн и 20 коп. судебного сбора
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