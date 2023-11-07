Выписывал себе и дочери премии: руководителя Львовского онкоцентра отстранили от должности

Во Львове 7 ноября отстранили должности руководителя Львовского онкоцентра Игоря Ковальчука, занимавшего должность около 30 лет.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Исполняющим обязанности директора онкоцентра стал 47-летний Олег Дуда, который до сих пор был заместителем Игоря Ковальчука. Также Олег Дуда является главой фракции "Европейской солидарности" во Львовском облсовете.

Также читайте Львовские студенты требуют увольнения Фарион: подробности

"Как рассказал в комментарии ZAXID.NET руководитель управления имуществом общей собственности Львовского облсовета Андрей Билоус, сегодня подписан приказ о назначении исполняющим обязанности директора КНП ЛОР "Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр" Олега Дуды. Соответствующее представление о новом исполняющем обязанности поступило в управление имуществом от департамента здравоохранения ЛОВА", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 3 ноября, Героя Украины генерала Гордейчука уволили с должности начальника лицея им. Богуна, но его назначили на другую должность в Академии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.