Выпили в баре: 48-летний львовянин изнасиловал своего 33-летнего знакомого

Подозреваемый скрывался от правоохранителей.

48-летний житель Львова подозревается в изнасиловании своего 33-летнего знакомого. Сексуальное насилие состоялось еще в начале августа, но только сегодня, после объявления мужчины в розыск, об этом стало известно.

После того, как правоохранители попросили общественность помочь установить местонахождение подозреваемого и эта информация получила огласку, 48-летний мужчина вышел на связь с правоохранителям.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на местную полицию, 48-летний житель Львова встретил 33-летнего знакомого, тоже львовянина, с кем до этого виделись несколько раз. Мужчины распивали алкоголь в баре, после чего подозреваемый пригласил приятеля в свой дом на ул. Богдана Хмельницкого — в районе АС-2. Там злоумышленник и изнасиловал молодого человека.

Пострадавший заявил в полицию, а подозреваемый до сих пор скрывался от правоохранителей.

Напомним, в Хмельницкой области осудили педофила, который изнасиловал малолетнего мальчика.

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