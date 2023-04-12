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Вылезла на замок и делала селфи: во Львовской области с 15-метровой высоты упала девушка

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1113
Время на прочтение
1 мин
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Вылезла на замок и делала селфи: во Львовской области с 15-метровой высоты упала девушка

Девушку госпитализировали в одну из больниц Львова.

В г. Броды Львовской области с 15-метровой высоты упала девушка. Она пыталась сделать селфи на территории замка, однако провалилась.

Об этом пишет "Броды online".

Инцидент произошел накануне. На территории Бродовского замка гуляли девушки. Одна из них хотела сделать селфи, поэтому выбралась на крышу одного из сооружений, высотой 15 метров.

Вдруг девушка провалилась. Крики услышали прохожие, вызвавшие медиков и полицию.

Девушку со сложными травмами и переломом ключицы госпитализировали в одну из больниц Львова. Впереди у нее длительное лечение и реабилитация.

Напомним, во Львове во вторник, 11 апреля, из окна университета Львовская политехника выпал 18-летний студент. Парень погиб на месте трагедии.

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Дата публикации
Просмотры
1113
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