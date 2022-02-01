Вылетел на встречную и врезался в фуру: в смертельном ДТП во Львовской области погиб 27-летний водитель

Вылетел на встречную и врезался в фуру: в смертельном ДТП во Львовской области погиб 27-летний водитель

Львовянин не справился с управлением.

В понедельник, 31 января, в 18:30 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Дубье Золочевского района произошла смертельная авария.

Как предварительно установили полицейские Львовщины, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, 27-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 30-летний житель Запорожья.

В результате ДТП от полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

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