Выходили из автобуса: вблизи центра Львова авто сбило на переходе женщину с двумя детьми (фото)

Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Во Львове на улице Лычаковской 1 октября автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.
По его данным, ДТП произошло, когда женщина с детьми вышли из автобуса и пошли пешеходным переходом. Пострадавшие живы, их госпитализировали.
В комментарии ТСН.ua в патрульной полиции подтвердили факт ДТП. Там уточнили, что под колеса автомобиля попали две 7-летние школьницы и 38-летняя мать одной из девочек. За рулем автомобиля был 39-летний житель Львова.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в Херсоне водитель наехал на мать с ребенком.