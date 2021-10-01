Выходили из автобуса: вблизи центра Львова авто сбило на переходе женщину с двумя детьми (фото)

Выходили из автобуса: вблизи центра Львова авто сбило на переходе женщину с двумя детьми (фото)

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Во Львове на улице Лычаковской 1 октября автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.

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Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.

По его данным, ДТП произошло, когда женщина с детьми вышли из автобуса и пошли пешеходным переходом. Пострадавшие живы, их госпитализировали.

В комментарии ТСН.ua в патрульной полиции подтвердили факт ДТП. Там уточнили, что под колеса автомобиля попали две 7-летние школьницы и 38-летняя мать одной из девочек. За рулем автомобиля был 39-летний житель Львова.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

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