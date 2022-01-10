"Выгнали во Львове за украинскую позицию": мужчина рассказал о скандале из-за российских песен в ночном клубе

"Выгнали во Львове за украинскую позицию": мужчина рассказал о скандале из-за российских песен в ночном клубе

Мужчина утверждает, что его выгнали из заведения за проукраинскую позицию.

Львовянин пожаловался на местный ночной клуб, охрана которого якобы выгнала его из помещения за проукраинскую позицию. По словам мужчины, он пришел в караоке клуба в центре Львова, где в этот момент в заведении туристы исполняли российские песни.

Как утверждает мужчина на видео, которое распространили "Вартовые Эспрессо", он сделал замечания этим посетителям, сказав, что Россия оккупировала часть украинской территории, поэтому пение российских песен, на его взгляд, — неуместно.

"На что один из столиков начал меня крыть матом, оскорблять, называть провокатором. Зашла охрана, сделала мне предупреждение — сказала, что если я сделаю еще одно такое политическое заявление, то меня отсюда выгонят", — рассказывает мужчина.

По словам львовянина, посетители заведения продолжили петь российские песни.

"Русскоязычные туристы продолжили петь песни Лепса. Кто не знает, то Лепс публично поддерживает оккупацию Крыма и все действия Путина по отношению к Украине. После завершения их песни, я еще раз подошел к их столику и сказал: "Может, вы не знали, но Лепс поддерживает оккупацию Крыма". На что они снова начали меня оскорблять, крыть матом. Ворвалась охрана и вывела меня из заведения", — рассказал львовянин.

ТСН.ua несколько раз звонил в упомянутый ночной клуб за комментарием, но получить его пока не удалось.

Напомним, в 2018 году Львовский областной совет наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта в любых формах на территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

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