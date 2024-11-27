Выехал на встречную полосу: на Львовщине произошло смертельное тройное ДТП

Во Львовской области, 26 ноября, в результате тройного автостолкновения один мужчина погиб, еще один получил травмы. ДТП произошло около 11:00 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Песочное Стрыйского района.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 62-летний житель Закарпатья, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault Master под управлением 64-летнего львовянина. После этого Renault Master ударил автомобиль Renault Megane, за рулем которого находился 54-летний житель одного из сел Стрыйского района.

Тройное ДТП во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

В результате аварии водитель Renault Master погиб на месте, а его 21-летний пассажир из Львовского района получил травмы и был госпитализирован.

Тройное ДТП во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

Правоохранители задержали водителя Mercedes-Benz Sprinter по подозрению в нарушении ПДД. В настоящее время суд будет рассматривать вопрос избрания ему меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Чернигове полиция задержала водителя, сбившего женщину-пешехода и скрывшегося с места ДТП.

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