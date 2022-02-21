Выехал на встречную и влетел в "ВАЗ": во Львовской области в лобовой аварии пострадали 5 человек

Выехал на встречную и влетел в "ВАЗ": во Львовской области в лобовой аварии пострадали 5 человек

В результате ДТП водитель "ВАЗа" и четверо его пассажиров оказались в больнице.

В воскресенье, 20 февраля, в Дрогобыче Львовской области в лобовом столкновении пострадали пять человек, среди которых – несовершеннолетняя. Всех травмированных госпитализировали.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Львовщины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Трускавецкой в 23:30. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Peugeot, 36-летний житель района, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107" под управлением 24-летнего местного жителя.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение водитель "ВАЗа" и четверо его пассажиров: 16-летняя девушка и мужчины в возрасте 20, 26 и 42 года — все жители Дрогобыча.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Установлено, что в момент ДТП водитель Peugeot находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

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