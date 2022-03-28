Выдавали себя за жителей Чехии: на украинско-польской границе поймали четырех мужчин, уклоняющихся от служби

Выдавали себя за жителей Чехии: на украинско-польской границе поймали четырех мужчин, уклоняющихся от служби

Во Львовской области будут судить четырех жителей Харьковской области.

Четверо мужчин призывного возраста из Харьковской области пытались незаконно выехать из Украины. Во время пересечения государственной границы с Республикой Польша они показали поддельные документы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"21 марта четверо жителей Харьковской области призывного возраста (двое — возрастом 38 лет, другие — 39 и 42 года), находясь в пункте пропуска "Грушев-Стройдом", предоставили инспектору пограничной службы поддельные документы с недостоверными сведениями о их постоянном проживании в Чехии", – говорится в сообщении.

Всем задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.358 (Использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное мужчинам грозит наказание – ограничение свободы на срок до двух лет.

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