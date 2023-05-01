Выбросил $20 тысяч через окно: во Львове мужчина стал жертвой мошенника

Во Львове мужчина заставил пенсионера выбросить в окно двадцать тысяч долларов. Выяснилось, что 83-летний львовянин стал жертвой популярной мошеннической схемы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

К львовянину позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что племянник дедушки попал в ДТП, получил тяжелые травмы и ему необходима срочная операция, для которой нужны деньги.

Пенсионер поверил в эту вымышленную историю и когда к нему домой приехал незнакомец — он сбросил ему из окна денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США, поскольку из-за почтенного возраста не мог спуститься по лестнице.

"Вскоре домой вернулась дочь потерпевшего, которая выяснила, что ее отец стал жертвой мошенника и сообщила в полицию. С помощью камер видеонаблюдения правоохранители оперативно установили, что к совершению преступления причастный житель Одессы в возрасте 29 лет и в течение двух часов после совершения преступления задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Денежные средства в полном объеме изъяты. Досудебное расследование продолжается, по решению суда подозреваемый находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что женщина была арестована после обвинения в краже почти 300 000 долларов у своего больного отца и использовании этих денег для оплаты косметических операций и международных рейсов.

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