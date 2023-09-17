"Вы – хуже кац**ов": во Львове люди помешали представителям ТЦК жестоко задержать парня (видео)

В Сети появились новые кадры жесткой мобилизации во Львове.

Во Львове представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вечером посреди улицы пытались провести задержание парня, стоящего на остановке.

Видео задержания было опубликовано в Сети.

Неравнодушные люди, ставшие свидетелями жесткого задержания, начали кричать представителям военкомата, чтобы парня отпустили и вызвали полицию, а не заталкивали его насильно в автомобиль.

На видео слышно, как мужчина говорит, чтобы представители военкомата прекратили избивать парня, другие неравнодушные также обращаются к ним.

"Что вы творите? "Вы — хуже кац**ов", — кричали люди.

После вмешательства свидетелей парню удалось вырваться и убежать, а сотрудники ТЦК не преследовали его.

Напомним, представитель ТЦК и СП рассказал, что в Полтаве из 100 человек, мобилизованных год назад, в строю осталось 10-20 человек, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя.

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