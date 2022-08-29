Ввезли из-за границы 30 машин: во Львове разоблачили псевдоволонтеров на продаже авто для нужд ВСУ

Двух львовян разоблачили на продаже автомобилей, которых ввезли в Украину на льготных условиях под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

"По данным следствия, схему организовал известный львовский художник, который присоединился к волонтерскому движению. Вместе с сообщником и при посредничестве водителей, занимавшихся доставкой гуманитарной помощи для ВСУ и Нацгвардии, последние систематически ввозили на территорию Украины автомобили на льготных условиях под видом гуманитарной помощи. Автомобили оформлялись на адрес благотворительного фонда для нужд военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Управлении СБУ во Львовской области, "волонтеры", входившие в одну из благотворительных организаций Львовщины, ввезли в Украину якобы для нужд ВСУ и задекларировали как гуманитарную помощь (без уплаты пошлины) более 30 автомобилей.

фото/СБУ

Однако вместо бесплатной передачи авто подразделениям ВСУ они подыскивали покупателей иномарок для собственного обогащения.

"Задокументирован факт продажи предпринимателями-волонтерами четырех автомобилей на общую сумму 20,7 тыс. долларов США, которые уже были оплачены и должны были передаваться бесплатно в качестве гуммпомощи военным," — сообщили в прокуратуре.

фото/СБУ

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых доказательства незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и наложении ареста на их имущество. Устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

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