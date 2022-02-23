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Вторжение России в Украину: во Львове организовали Западный центр сопротивления

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Вторжение России в Украину: во Львове организовали Западный центр сопротивления

фото/Сергей Лейченков

Ветераны АТО и волонтеры объединяются для поддержки безопасности во Львове и области.

Львовские организации ветеранов АТО и волонтеров организуют "Западный центр сопротивления" из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

"В "Доме Воина" состоялось собрание по координации работы центра сопротивления между союзами АТО/ООС, добробатами, обучающими центрами, волонтерскими организациями и общественными формированиями. На собрании приняли решение создать рабочую группу для запуска работы такого центра", — сообщил председатель Координационного Совета участников боевых действий Львовщины при ЛОГА Сергей Лейченков.

Основными функциями центра определили:

  • развитие и информирование об обучениях;
  • информирование о вступлении в добробаты;
  • поддержка безопасности в городе и области;
  • создание резервных каналов связи;
  • содействие и помощь ВСУ и территориальной обороне.

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