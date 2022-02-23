Вторжение России в Украину: во Львове организовали Западный центр сопротивления

Ветераны АТО и волонтеры объединяются для поддержки безопасности во Львове и области.
Львовские организации ветеранов АТО и волонтеров организуют "Западный центр сопротивления" из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.
"В "Доме Воина" состоялось собрание по координации работы центра сопротивления между союзами АТО/ООС, добробатами, обучающими центрами, волонтерскими организациями и общественными формированиями. На собрании приняли решение создать рабочую группу для запуска работы такого центра", — сообщил председатель Координационного Совета участников боевых действий Львовщины при ЛОГА Сергей Лейченков.
Основными функциями центра определили:
- развитие и информирование об обучениях;
- информирование о вступлении в добробаты;
- поддержка безопасности в городе и области;
- создание резервных каналов связи;
- содействие и помощь ВСУ и территориальной обороне.
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