Вшил в трусы килограмм наркотиков и пошел в Польшу: задержанного на границе львовянина заключили в тюрьму

Вшил в трусы килограмм наркотиков и пошел в Польшу: задержанного на границе львовянина заключили в тюрьму

Мужчина регулярно продавал дурман.

28-летнего львовянина, который пытался переправить более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу, заключили в тюрьму.

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За продажу и контрабанду наркотиков Мостиский райсуд назначил ему 8 лет лишения свободы, сообщает ZAXID.NET.

Мужчина у себя дома регулярно торговал амфетамином, марихуаной, МДМА и другими наркотическими веществами. Все эти психотропы он покупал через Telegram-каналы, а затем сбывал. Кто именно снабжал его наркотиками — пока не установлен.

Обвиняемый был задержан 4 июля 2020 года, когда пытался перебросить партию амфетамина и МДМА через границу в Польшу в пункте пропуска "Шегини". Как оказалось, мужчина спрятал в подкладку своих трусов 1,2 кг наркотиков и пытался пешком перейти через границу, но при осмотре таможенники обнаружили его тайник с психотропами. Все запрещенные вещества работники таможни изъяли.

На суде обвиняемый признал свою вину, судья учел раскаяние мужчины и его положительную характеристику с места жительства. В то же время суд обратил внимание на то, что мужчина занимался контрабандой наркотиков в особо крупных размерах и решил заключить его в тюрьму на 8 лет, полтора года из которых он уже отсидел в СИЗО.

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