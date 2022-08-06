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Всемирная неделя грудного вскармливания: львовянок приглашают провести выходные с пользой

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Всемирная неделя грудного вскармливания: львовянок приглашают провести выходные с пользой

Фото: Pexels

Продолжается завершающий уикенд Всемирной недели грудного вскармливания.

Об этом пишет "UNICEF.Ukraine".

Матери ждут полезные лекции и интересные практические занятия от консультантов ОО "Молочные реки Украины", развлечения для детей и фотозона.

Женщин ждут встречи на детской точке "Совместно" от ЮНИСЕФ (Львов, Стрыйский парк) в этот уикенд.

© facebook.com/UNICEFUkraine/
Фото: facebook.com/UNICEFUkraine/

Важно! Хранилища находятся рядом с местом происшествия, поэтому вам будет где безопасно скрыться в случае воздушной тревоги.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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