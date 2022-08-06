Всемирная неделя грудного вскармливания: львовянок приглашают провести выходные с пользой

Продолжается завершающий уикенд Всемирной недели грудного вскармливания.
Об этом пишет "UNICEF.Ukraine".
Матери ждут полезные лекции и интересные практические занятия от консультантов ОО "Молочные реки Украины", развлечения для детей и фотозона.
Женщин ждут встречи на детской точке "Совместно" от ЮНИСЕФ (Львов, Стрыйский парк) в этот уикенд.
Важно! Хранилища находятся рядом с местом происшествия, поэтому вам будет где безопасно скрыться в случае воздушной тревоги.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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