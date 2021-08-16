Всех госпитализировали: во Львовской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети 4 и 7 лет (фото)

Всех госпитализировали: во Львовской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети 4 и 7 лет (фото)

Авто слетело в кювет.

В воскресенье, 15 августа, в 13:20 в селе Селец Червоноградского района на Львовщине в ДТП попали шесть человек. Среди пострадавших есть двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen Passat, 57-летний житель Червонограда, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу все люди, которые находились в авто — водитель и пятеро пассажиров: двое детей 4 и 7 лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту следователи открили уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Хмельницкой области семья попала в жуткое ДТП: мать погибла, а отец в тяжелом состоянии.

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