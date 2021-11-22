Все черное от дыма и трупп в комнате: во Львовской области во время пожара погиб мужчина (фото)

Владельца квартиры нашли уже мертвым.
Сегодня, 22 ноября, в городе Червонограде Львовской области в результате пожара погиб 60-летний мужчина. Возгорание произошло примерно в 5 часов утра на ул. Стуса.
Как сообщили в ГСЧС Львовщины, пожар возник в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома.
"На момент прибытия пожарных к месту вызова жильцы дома сообщили о том, что в квартире может находиться мужчина. Не теряя времени, спасатели включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и отправились на поиски источника возгорания. Во время проведения разведки задымленной квартиры в одной из комнат обнаружили мужчину", — говорится в сообщении.
Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали медикам. Медики констатировали его смерть. Погибшим оказался 60-летний владелец квартиры.
В 06:11 чрезвычайники локализовали пожар, и в 06:16 ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 4 кв.м.
К ликвидации пожара привлекли 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
Обстоятельства произошедшего и причина пожара устанавливаются.
Читайте также:
- Пенсионный калькулятор: сколько в старости будет получать нынешняя молодежь и где узнать свою сумму уже сейчас
- Приходит сообщение о выплатах за вакцинацию: "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенничества
- Теперь ложь будут определять по выражению лица: ученые изобрели новейшую альтернативу полиграфу