Все черное от дыма и трупп в комнате: во Львовской области во время пожара погиб мужчина (фото)

Все черное от дыма и трупп в комнате: во Львовской области во время пожара погиб мужчина (фото)

Владельца квартиры нашли уже мертвым.

Сегодня, 22 ноября, в городе Червонограде Львовской области в результате пожара погиб 60-летний мужчина. Возгорание произошло примерно в 5 часов утра на ул. Стуса.

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Как сообщили в ГСЧС Львовщины, пожар возник в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома.

"На момент прибытия пожарных к месту вызова жильцы дома сообщили о том, что в квартире может находиться мужчина. Не теряя времени, спасатели включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и отправились на поиски источника возгорания. Во время проведения разведки задымленной квартиры в одной из комнат обнаружили мужчину", — говорится в сообщении.

Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали медикам. Медики констатировали его смерть. Погибшим оказался 60-летний владелец квартиры.

В 06:11 чрезвычайники локализовали пожар, и в 06:16 ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 4 кв.м.

К ликвидации пожара привлекли 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Обстоятельства произошедшего и причина пожара устанавливаются.

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