Врывалась в квартиру и обзывала "обезьяной": во Львове суд наказал украинку, которая издевалась над соседкой-иностранкой

Врывалась в квартиру и обзывала "обезьяной": во Львове суд наказал украинку, которая издевалась над соседкой-иностранкой

Соседи иностранки на суде поддержали потерпевшую.

Во Львове суд оштрафовал местную жительницу, которая регулярно унижала свою соседку-иностранку. Женщина обзывала потерпевшую "черной обезьяной и чуркой".

Об этом говорится в решении Лычаковского районного суда Львова.

Потерпевшая обратилась в суд с иском на 150 тыс. грн к своей соседке. Женщина рассказала, что она гражданка Ливии, однако вместе с мужем и ребенком на законных основаниях проживают во Львове и арендуют здесь жилье.

Иностранка рассказала, что в 2020 году в ее квартиру пыталась ворваться соседка. Женщина 15 минут стучала в дверь, где потерпевшая была вместе со своим маленьким ребёнком. При этом она обзывала ее "черной обезьяной и чуркой". Через несколько дней соседка набросилась на гражданку Ливии уже на детской площадке, где публично повторила обиды. Эти высказывания подхватили присутствующие на площадке дети и вслед за ответчицей стали ее обзывать. Потерпевшая ничего не отвечала на это, только расплакалась. Последний инцидент произошел уже в 2021 году. Тогда ответчица толкнула детскую коляску истицы и повторила оскорбительные фразы. Поэтому потерпевшая просила своего мужа выехать из Украины и вернуться на родину.

Из-за дискриминационных высказываний и расизма ответчика, иностранка постоянно чувствует тревогу, пьет медикаменты и посещает врача-невролога и психиатра.

Адвокат ответчицы заявил, что его подзащитная ведет себя так, поскольку семья иностранцев шумят в арендованном жилье.

Однако другой сосед ответчицы в суде рассказал, что он живет в квартире рядом и никогда не слышал, чтобы семья иностранцев агрессивно вела себя. Он также подтвердил, что был свидетелем того, как неадекватная женщина пыталась ворваться в квартиру потерпевшей. Тогда он сделал ей замечание, что нельзя такими словами оскорблять людей, но та не реагировала на это. Иностранка же была испугана и ничего не отвечала на агрессивное поведение соседки, только плакала. Мужчина добавил, что семья иностранцев всегда вежлива и толерантна и у них ни с кем, кроме ответчицы, в доме нет конфликтов.

Другая соседка, ставшая свидетелем конфликта, тоже поддержала иностранку. Она рассказала, что слышала унизительные крики ответчицы и даже делала ей из-за этого замечания.

Лычаковский районный суд Львова признал украинку виновной в дискриминации соседки-иностранки. Жительница Львова должна выплатить потерпевшей 40 тыс. грн морального ущерба и 2270 грн судебных издержек.

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