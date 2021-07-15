Врезался в дорожный знак и вылетел в кювет: во Львовской области 21-летнему мотоциклисту из-за ДТП ампутировали ногу

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП.
В одном из сел Червоноградского района Львовской области в ДТП попал 21-летний мотоциклист. Ему из-за удара ампутировали часть ноги, парень в реанимации.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным правоохранителей, ДТП произошло на трассе Львов-Луцк 14 июля в 14:00. 21-летний парень, который ехал на мотоцикле, не справился с управлением и врезался сначала в дорожный знак, а затем слетел в кювет.
Парень получил политравму и ампутацию левой голени и был госпитализирован в реанимацию. Личность потерпевшего установлена. Это — житель Волынской области.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Напомним, во Львовской области 37-летняя водитель погибла в ДТП с тепловозом.